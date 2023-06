'Ottenhome' wordt totaal vernieuwd en krijgt een hotel met 60 kamers

Restaurant en bootverhuurder Ottenhome aan de Zuwe in Kortenhoef wil totaal vernieuwen en uitbreiden met een hotel. Het plan is om alle huidige gebouwen te slopen en daarvoor in de plaats nieuwbouw neer te zetten.

De locatie van Ottenhome aan de Zuwe is goed te zien vanaf de Vreelandseweg tussen Hilversum en Vreeland. Voor de hele omgeving is het een bekende plek voor het huren van een boot, een feest of een hapje en een drankje. Maar wat weinig mensen weten is dat er op deze plek in het verleden ook een hotel heeft gestaan. En dat is wat eigenaar Emmelot nu weer wil op deze locatie. Maar dan wel een hotel met alle faciliteiten die Ottenhome nu ook heeft.

De huidige situatie bij Ottenhome - Erik Bootsman

"Ottenhome blijft Ottenhome" zegt eigenaar Tim Emmelot. "Alles wat nu kan op onze locatie, blijft ook in de toekomst kunnen. De boten blijven, het restaurant blijft en we blijven een plek voor feesten en partijen. Maar dan wel in nieuwe gebouwen met mogelijkheid om te overnachten." Volgens uitbater Emmelot voldoen de gebouwen van Ottenhome, die uit 1984 zijn, niet meer aan de eisen van deze tijd. Vooral op het gebied van isolatie en geluid. De nieuwbouw moet hier verbetering in brengen. Eerdere plannen De laatste plannen zien er anders uit dan het oorspronkelijke plan. Aanvankelijk wilde Ottenhome 100 hotelkamers realiseren. Bijna het dubbele van het huidige doel. Omwonenden zagen dit echter niet zitten. De gebouwen zouden te hoog worden waarmee de privacy van de buren zou in gevaar komen omdat vanaf de bovenste hotelkamers zo in de tuinen en slaapkamers van woningen gekeken kon worden. Nu de plannen aangepast zijn en de nieuwbouw lager zal uitvallen is dit niet meer mogelijk. Zestig hotelkamers is nu de ondergrens, volgens Emmelot, omdat de exploitatie anders niet haalbaar is. Hieronder staat een video-impressie van hoe Ottenhome er in de toekomst uit kan gaan zien.

Ottenhome - StudioV architecten