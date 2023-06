Justitieminister Yesilgöz boos na belagen journalisten in Bloemendaal

Na afloop van een commissievergadering over het opvangen van asielzoekers in Bloemendaal zijn dinsdagavond twee journalisten belaagd. Een boze inwoner reageerde zich af op journalisten van De Telegraaf. Minister Dilan Yesilgöz reageert boos op het incident.

De Bloemendaler was er niet van gediend dat zijn foto op de website van de krant was verschenen. Die foto was gemaakt tijdens de openbare bijeenkomst. De man eiste dat de foto verwijderd zou worden. Hij viel ook de cameraman die met de verslaggever mee was aan.

In politiek Den Haag wordt boos gereageerd op het incident. Minister van Justitie Dilan Yesilgöz zegt in een reactie dat journalisten vrij en veilig hun werk moeten kunnen doen. Ze zegt dat er geen excuses zijn voor het belagen van journalisten.

Vooral sinds de coronaperiode worden journalisten vaker bedreigd en lastig gevallen, terwijl ze hun werk doen.