Zonnepanelen mogelijk tóch op monumenten: afgewezen Enkhuizers kunnen bericht verwachten

Bewoners van Enkhuizen - van wie een aanvraag in het verleden is afgewezen - mogen wellicht alsnog zonnepanelen op hun monumentale panden plaatsen. "Mits ze binnen het nieuwe beleid vallen", aldus wethouder Jan Franx. De gemeente zal deze groep actief benaderen.

Sinds lange tijd mochten er op Enkhuizer panden, die een monumentenstatus hebben, géén zonnepanelen geplaatst worden. Door een kluwen van regels en welstandsnormen kon er weinig 'gesleuteld' worden.

Daar komt nu verandering in. Voor zonnepanelen op daken in de historische binnenstad gelden voor de toekomst voortaan minder strenge regels. De gemeente Enkhuizen wil, vanwege de energietransitie, ruimhartiger zijn en de beleidsregels verruimen.

Actief benaderen

Deze week vond er een commissievergadering plaats waar het nieuwe beleid opnieuw werd besproken. De PvdA vroeg zich onder meer af of bewoners - van wie een aanvraag in het verleden is afgewezen - actief kunnen worden benaderd als blijkt dat zij in de nieuwe situatie wél zonnepanelen op hun monumentale panden mogen plaatsen.

"Een goede opmerking", reageert wethouder Jan Franx daarop. "We zullen de afgewezen aanvragen nog eens tegen het licht houden." Toch plaatst hij er een kanttekening bij. "Mits ze binnen het nieuwe beleid vallen. En als dat zo is, zullen we ze ook actief benaderen."

Hoe deze groep op de hoogte wordt gebracht, is nog onduidelijk. "We bekijken nog wat een makkelijke en haalbare manier is om bewoners van wie de aanvraag is afgewezen te attenderen op het nieuwe beleid", laat een woordvoerder tegen NH weten.

Over twee weken neemt de gemeenteraad een besluit. Wethouder Jan Franx hoopt dat de verruimende beleidsregels eind dit jaar kunnen worden vastgesteld.