Buren bezorgd om 'verdwenen' buurman, twee katten verwaarloosd uit huis gehaald

Normaal gesproken loopt de buurman dagelijks over de galerij naar zijn werk, maar nu hadden buren hem al twee weken niet meer gezien. Buurvrouw Monique sloeg daarom alarm, waarna de politie dinsdagavond aan de Reiger in Hoorn het huis binnenging. Twee zwaar verwaarloosde katten zijn in beslag genomen. Van de bewoner ontbreekt nog ieder spoor.

"Ik vertrouwde het niet en klopte op de voordeur, toen kwamen alleen de twee katten aangerend", legt buurvrouw Monique uit. Zwarte vliegen tikken binnen tegen het raam. Een akelig gevoel bekruipt haar en dus slaat ze alarm. Even na etenstijd gisteravond komt de politie poolshoogte nemen. Het keukenraam wordt ingeslagen om de woning in te kunnen. "Ze vielen bijna flauw. Het stonk echt vreselijk over de galerij, de lucht kwam naar je toe." De bewoner blijkt niet thuis te zijn. Voicemail Monique maakt weleens een praatje met hem. "Het is een teruggetrokken man, erg op zichzelf." Maar waar hij nu is? "Hij gaat nog wel eens naar zijn moeder. Hij had ook een autootje, die is ook weg. Politie heeft een aantal telefoonnummers van hem gebeld, maar krijgt steeds een voicemail. Het is nog een raadsel", zegt Monique. Het glas van het keukenraam is gister direct vervangen. Maar binnen is te zien hoe het huis eraan toe is. De keuken ligt bezaaid met spullen, verpakkingen, blikken en dozen met kattenvoer. Monique: "Het huis is zwaar verwaarloosd en de katten ook. Ze waren helemaal kaal van achter, alsof ze schurft hadden. Ze zijn meegenomen door de dierenambulance, anders zouden ze overlijden."

De galerij aan de Reiger in Hoorn - NH Media

Ze heeft dan ook contact gezocht met de dierenambulance om te vragen hoe het met de katten is. Die kunnen daar helaas nog geen antwoord op geven. "Wij komen ter plaatsen en zorgen voor de eerste zorg en het vervoer. Ze zagen er slecht en onverzorgd uit", zegt Fred Perrier van Dierenambulance Hoorn. Gisteravond zijn de katten eerst overgebracht naar een tijdelijke opvang. In geval van in beslagname, komen de katten bij een opslaghouder terecht. "Dat zijn asiels verspreid over het land. Dat wordt door de politie geregeld. Bij inbeslagname weten wij niet waar ze naar toegaan." Kleine beetjes voer Wel weet hij dat ze met finesse behandeld worden. "Ze krijgen eerst kleine porties eten. Want als ze daadwerkelijk twee weken zonder hebben gezeten, komt een volle bak voer er even hard weer uit." Het werkt averechts. "Door het overgeven verliezen ze nog meer vocht. En dat wil je niet." Ook bewoner Jan Bakker, aanspreekpunt van de bewoners van de Reiger, is erg geschrokken. "Een paar maanden geleden mocht ik al niet bij hem naar binnen. Toen wilde ik helpen om naar een lekkage te kijken". Achteraf begrijpt Bakker waarom. "Ik vind het erg wat er gebeurd is en dat we niet eerder hebben kunnen helpen. Ik maakte altijd een praatje met hem, hij zag er niet heel onverzorgd uit." Briefje Bakker heeft vanmorgen een briefje op de deur gehangen, voor het geval de bewoner thuis komt. "We hopen snel wat van hem te horen en hopen natuurlijk dat hij goede hulp krijgt." Dat vindt ook buurvrouw Monique. "Het is behoorlijk schrikken, je houdt de buren toch een beetje in de gaten. We moeten maar afwachten. Er wordt hulp geregeld. Ik hoop dat het goed met hem komt, ik heb mijn best gedaan en meer kan ik nu niet doen." Er wordt niet uitgegaan van een vermissing, de politie probeert contact te krijgen met de bewoner.

Bericht voor de bewoner - NH Media