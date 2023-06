Geweldadige beroving van fiets in Huizen

Achter het Gooierserf in Huizen is gistermiddag op gewelddadige wijze een vrouw van haar fiets beroofd. Buurtbewoners die op het rumoer afkwamen, hebben de politie ingeschakeld.

De verdachte bedreigde het slachtoffer met een "op een steekwapen gelijkend voorwerp", aldus de politie. Ooggetuigen vertelden dat de vrouwelijke verdachte een verwarde indruk maakte, het slachtoffer dreigde te steken en schreeuwde dat ze naar een crisisopvang wilde.

Zorgmelding

De politie was met twee auto's en vier agenten snel aanwezig, waarna de verdachte in bedwang werd gehouden en werd gearresteerd. Wat het voorwerp was, is niet bekend gemaakt. De politie heeft een zorgmelding gedaan, zodat de juiste zorginstanties zich over de verdachte kunnen ontfermen en heeft de fiets teruggegeven aan de eigenares.