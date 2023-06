Twee busjes afgebrand in Haarlem, bouwkeet en schuur beschadigd

De politie gaat vandaag sporenonderzoek doen bij de afgebrande busjes. "Er stonden twee voertuigen in brand, het vuur is overgeslagen naar een schuur en een bouwkeet", vertelt een woordvoerder van de politie. "Dat is wel het onderzoeken waard."

Volgens de politie is er 'meer dan vermoedelijk' sprake van brandstichting. "Er staan midden in de nacht opeens twee voertuigen in brand, dat is wel opvallend", zegt de woordvoerder.

De politie is op zoek naar getuigen van de brand.