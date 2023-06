Winkelcentrum De Meenthof in Kortenhoef krijgt een modern jasje met nieuwe woningen.

De noodzaak voor modernisering van winkelcentrum Meenthof in Kortenhoef is extra urgent geworden na de opknapbeurt van concurrent Kerkelanden in Hilversum. Volgens de gemeente Wijdemeren gaan meer Kortenhoevers daar boodschappen doen en laten ze hun eigen winkelcentrum links liggen. Winkeliers in de Meenthof zien daardoor hun omzet terug lopen.

Gelijk met de verbeteringen in, en rond, het winkelcentrum wil de gemeente 23 nieuwe appartementen realiseren, drie sociale huur woningen en twintig huurwoningen voor de vrije sector. Voor deze woningen is nu al veel belangstelling.