Tweede kraakactie in Amsterdamse Taksteeg is reactie op dreigende ontruiming

De groep krakers die in het tweede gekraakte pand in de Taksteeg bij de Kalverstraat zit, is dezelfde als de groep die ongeveer zes weken geleden het naastgelegen pand kraakte. Dat pand dreigt deze week ontruimd te worden en dus gingen de krakers het pand van de buren binnen.

Gistermiddag hing de groep spandoeken op. "We hebben na een tijdje de politie gebeld. Want ze kwamen eerst niet opdagen", vertelt een van hen. De krakers zitten er eigenlijk al een meerdere dagen, maar door hun kraakactie later bekend te maken kunnen ze niet op heterdaad betrapt worden en niet direct ontruimd worden.

Het tweede kraakpand AT5

Het eerste kraakpand AT5

De Taksteeg AT5

Ongeveer een maand geleden kregen de krakers nog gelijk in een kort geding, maar een woordvoerder van de rechtbank bevestigt dat de rechter-commissaris afgelopen vrijdag desondanks een machtiging heeft verleend waarmee het Openbaar Ministerie tot ontruiming van het eerste kraakpand over kan gaan. Het tweede gekraakte pand heeft een andere eigenaar dan het eerste pand. Volgens het Openbaar Ministerie en de politie heeft die vooralsnog geen aangifte gedaan. Voor de krakers is het tweede pand een verbetering ten opzichte van het zes weken geleden gekraakte winkelpand. "Er zijn allemaal badkamers, keukens. Het is heel huiselijk. Het is iets kleiner natuurlijk, maar het wordt heel gezellig." In de buurt is er begrip voor de actie. "Laat hen lekker daar wonen. Het is ontzettend moeilijk om aan een woning te komen", zegt een omstander. Een ander: "Ik denk dat je wel op een of andere manier je stem moet laten horen."

"Amsterdam accepteert leegstand niet, zeggen ze zogenaamd. Hier wordt eigenlijk niet op gehandhaafd" Kraker

"Het is sowieso een pand van iemand anders", erkent de kraker. "Maar als diegene het jaren leeg laat staan, dan is dat ook niet oké. Amsterdam accepteert leegstand niet, zeggen ze zogenaamd. Hier wordt eigenlijk niet op gehandhaafd. Bijna nooit zijn er dwangsommen. En als kraker wil je daar toch tegen vechten. Want er zijn mensen die echt een huis nodig hebben." Met de machtiging van de rechter-commissaris kan het OM tot ontruiming van het eerste pand overgaan. De krakers vermoeden dat de politie dat donderdag doet. Een woordvoerder van de politie kan dat niet bevestigen. Wel benadrukt ze dat er goed contact is met deze groep krakers en dat de politie transparant is over de dag waarop zij weg moeten zijn.