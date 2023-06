Schuldbewuste overvaller biedt excuses aan in rechtbank: "Ik heb gewoon werk nodig, dan heb ik geld"

De 36-jarige Yassine C. moet - als het aan de officier van justitie ligt - achttien maanden de cel in. Hij overviel op 28 januari juwelier Lucardi aan de Grote Houtstraat in het centrum van Haarlem. De Haarlemmer bedreigde de manager van de winkel met een mes en ging er met een greep uit de kassa vandoor.

De buit stelde niet veel voor: 70 euro, waarvan Yassine C. er ook nog eens 50 verloor tijdens zijn vlucht. De impact op het slachtoffer daarentegen was groot: ze kon drie weken lang niet volledig werken en is inmiddels naar een ander filiaal overgeplaatst. Ze slaapt nog altijd slecht.

De verdachte was dinsdagmiddag aanwezig bij het proces in de Haarlemse rechtbank. Nadat de officier van justitie uitlegde waarvan hij precies verdacht werd, bekende Yassine C. direct. "Ja, dat heb ik gedaan. Sorry."

Meervoudig kwetsbaar

De 36-jarige verdachte werd een week na de overval gearresteerd. Hij werd door een medewerker van het Leger des Heils herkend op beelden die de politie had vrijgegeven. Sindsdien zit hij in voorarrest.

C. is volgens zijn advocaat Hein Dudink licht verstandelijk beperkt. De advocaat noemt zijn cliënt 'meervoudig kwetsbaar'. C. zit normaal gesproken in een begeleid woonproject en staat financieel onder bewind. Hij krijgt wekelijks 50 euro leefgeld. De week van de overval was de verdachte blut, legde hij de rechters uit. "Ik had geen geld, door schulden bij de bank. Mijn moeder helpt normaal, maar zij was er niet. Sorry. Ik heb er wel van geleerd."