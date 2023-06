De dupe van faillissement Marquette: aanbetaling voor bruiloften in rook op

High tea

Daarmee dreigen veel mensen gedupeerd te raken. Eén van hen is Jan van Steenis. "Een week of drie geleden hebben we een high tea geboekt voor de 85e verjaardag van mijn moeder. We zouden met 25 man komen en hebben 80% aanbetaald. Afgelopen vrijdag kregen we te horen dat het Chateau failliet is en dat de high tea waarschijnlijk niet door kan gaan", vertelt Jan.

De familie blijft achter met vragen. "De curator heeft ons gezegd dat we een andere locatie moeten zoeken en dat we het geld van de aanbetaling niet terugkrijgen, terwijl Marquette aangeeft bezig te zijn met een doorstart en er een beetje omheen draait. Dat aan het lijntje houden is vreselijk irritant."

Ook een nieuwe locatie vinden, blijkt niet makkelijk. "De high tea staat volgende week zondag gepland, en dan is het ook nog eens Vaderdag. Daarnaast wil je ook niet iets nieuws boeken met de kans dat het toch wel doorgaat, dan zit je met dubbele kosten."