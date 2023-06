Verzet tegen plan EU voor camera's aan boord vissersboten: "Dit is een stap te ver"

Het plan van de Europese Unie om vissersschepen te voorzien van camera's stuit op veel verzet. Met de camera's aan boord wil de EU beter kunnen controleren of de vissers zich aan de regels houden. "Een stap te ver", zo vindt Bert de Groot van visafslag Den Oever. "Hoe zou jij het vinden om vierentwintig uur per dag een camera op je te hebben?"

De EU wil met de camera's onder meer kunnen monitoren hoeveel ondermaatse vis (vis die kleiner is dan de wettelijke minimum lengte, red.) er wordt gevangen. Bovendien wil het dat die ondermaatse vis in de toekomst ook in zijn volledigheid mee aan wal wordt genomen om zo verspilling tegen te gaan.

Nu is het nog zo dat slechts een deel van die zogeheten discards naar wal moet worden gebracht. De rest mag terug in de zee worden gegooid. En volgens De Groot is dat ook veel verstandiger. "Zo kan het grootste deel daarvan gewoon voortleven en zorgen voor voortplanting."