Van Aleppo naar Vogelenzang: Daniël en Jamil succesvol met eigen fietsenzaak

Met niks begonnen in Nederland. En moet je nu eens zien wat de broers Jamil en Daniël Tokmahji voor elkaar hebben gekregen. De Syrische vluchtelingen hebben hun eigen fietsenzaak in Vogelenzang: J&D Bikes.

En dat na een periode vol kommer en kwel als gevolg van corona. Jamil en Daniël begonnen midden in de crisis en twijfelden daarna soms over doorgaan. Maar ze zijn blij dat ze niet hebben opgegeven. Wat de doorslag gaf? Daniël: "Nederlanders willen altijd fietsen, dus ik wist dat het goed zou komen."

Het is een moeizame en gevaarlijke weg geweest die Daniël, Jamil en hun moeder Mirna hebben moeten afleggen voordat ze zich Nederlander mochten noemen. Maar in 2014 vluchten uit Aleppo, is achteraf gezien een goede keuze geweest. Stel je voor dat ze waren gebleven? Dan waren ze na de verschrikkingen van de burgeroorlog ook nog eens slachtoffer geworden van de zware aardbeving, die 57.000 mensen het leven heeft gekost.

De drie prijzen zich gelukkig dat ze wat geld hadden. Daardoor was hun bootreis naar Turkije relatief veilig. Daniël. "Of je vol gevaren of relatief veilig naar het Westen reist, is afhankelijk van het budget dat je hebt. Doordat wij wat geld hadden, konden we op een relatief veilige manier naar Turkije varen. Vluchtelingen die in een rubberbootje stappen, zijn meestal straatarm."

Bewuste keuze

Via Griekenland en Italië kwamen ze begin 2014 met de auto aan in Nederland. "Een bewuste keuze", zegt Mirna. "Een tante van mij woonde hier en vertelde dat alles goed geregeld is. Heel anders dan in Syrië, waar je je leven nooit zeker was. De kogels vlogen ons om de oren, IS-strijders kwamen steeds dichterbij en daar kwam ook nog eens bij dat wij als christenen een minderheid waren en het moeilijk hadden."