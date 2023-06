Duurzaam toerisme in Noord-Holland: is dat mogelijk?

Een zeehondentour of verblijven op een groot vakantiepark met een zwembad: in Noord-Holland is toerisme een belangrijke bron van inkomsten. Maar het heeft ook nadelige gevolgen, zoals de uitstoot van CO2, geluidsoverlast en vervuiling van de omgeving. Is het mogelijk om in Noord-Holland duurzame keuzes te maken als toerist?

Uit het archief: Kamperen - ANWB

Vorig jaar ontving Nederland in zijn hotels, campings, vakantiehuisjes en groepsaccommodaties 14,6 miljoen toeristen. Noord-Holland is in vergelijking met andere provincies koploper als het gaat om het aantal gasten. Het toerisme nam daar met 57 procent toe. Niet altijd duurzaam Alleen is toerisme niet altijd even duurzaam en doet het vaak afbreuk aan het milieu en de natuur. "Toerisme neemt de publieke ruimte in: je komt in natuurgebieden, laat afval achter en er wordt veel water verbruikt door zwembaden, sauna's en douches," aldus toerisme-expert Maaike Bergsma. Bergsma heeft dertien jaar ervaring als HBO Docent duurzaam toerisme. Buiten dat het impact heeft op de natuur, heeft het volgens Bergsma ook impact op de lokale bevolking: "De publieke ruimte wordt ingericht op toerisme waardoor de prijzen van huisjes en winkels omhoog gaan en het drukker wordt. Er kan daardoor veel irritatie ontstaan."

"We zijn allemaal druk, gestrest en onze vakantie zien we als compensatie" Maaike Bergsma, toerisme-expert

"Om duurzamer op vakantie te gaan, moeten mensen accepteren om simpeler te leven en niet meer zo luxe. Een andere oplossing is er niet." Volgens Bergsma moet je je als toerist realiseren dat het over een dieper liggend patroon gaat. "We zijn allemaal druk, gestrest en onze vakantie zien we als compensatie. Dan mag opeens alles en ga je bijvoorbeeld veel langer douchen en overconsumeren." Noord-Hollandse aanpak De provincie Noord-Holland kijkt bij duurzaam toerisme naar twee dingen: toekomstgerichtheid en duurzaam ondernemen. ''We kijken naar de impact van bedrijven op de regio, maar ook naar het bouwen en de energie. Daarnaast kijken we hoeveel de regio aan kan aan toeristische groei en ontwikkeling, maar ook wat de natuur aan kan wat betreft bezoek van toeristen," aldus Joris Pieter Neuteboom, beleidsadviseur Toerisme & Recreatie bij de provincie Noord-Holland. "We vinden het belangrijk dat bestemmingen in de provincie kijken naar de toegevoegde waarde van die bestemming. Daarbij moeten we veel meer naar de toekomst kijken dan alleen een rode loper uitrollen voor toerisme," aldus Neuteboom. Reizen Als toerist heb je volgens Bergsma altijd impact op de omgeving waar je verblijft. Toch zijn er praktische en duurzame oplossingen als het gaat over reizen, activiteiten en accommodatie. Volgens Bas Amelung, docent Milieusysteemanalyse bij Wageningen University & Research, veroorzaakt het reizen met een vliegtuig, auto of bus de meeste duurzaamheidsproblemen. "Je kunt het beste reizen met een trein, fiets of wandelen." De provincie Noord-Holland en NS gaan 4 miljoen euro investeren om de bereikbaarheid in Noord-Holland te verbeteren. "Dit draagt bij aan een duurzaam bereikbaar Noord-Holland Noord", aldus Irma Winkenius, regiodirecteur van de NS. Daarnaast zijn er bij veel treinstations OV-fietsen beschikbaar of kun je fietsen lenen bij een lokale fietsenverhuur. Stichting Landschap Noord-Holland heeft een tal van wandel- en fietsroutes gemaakt die je kunt volgen voor een duurzame reis door de provincie. Neuteboom merkt dat mensen die willen fietsen of wandelen vaak eerst de auto moeten pakken om aan hun route te beginnen: "Dat is iets wat we graag willen aanpakken zodat het voor je voordeur al kan beginnen en je niet eerst ergens heen moet rijden." Verblijf Als je wil kiezen voor een duurzame accommodatie, kun je zeggen dat de CO2-uitstoot van sterrenhotels hoger zijn door de grotere luxe en faciliteiten. "Via zoekmachines kun je je accommodatie kiezen op basis van de CO2-voetafdruk, de totale uitstoot van broeikasgassen door een organisatie." Daarnaast vertelt Amelung dat het waterverbruik tussen hotels enorm kan verschillen. Net zoals effecten op biodiversiteit door het bouwen in kwetsbare natuurgebieden. "Helaas is er nog weinig houvast voor consumenten om daar rekening mee te houden bij hun keuze", aldus Amelung.

''Als je naar een camping gaat, heeft dat relatief minder impact op de natuur dan een exclusief huisje in de natuur'' Maaike Bergsma, toerisme-expert

Hoewel duurzaam vaak in verband wordt gebracht met de natuur, zijn natuurhuisjes en tiny houses niet altijd de meest duurzame optie volgens Bergsma: "Dat soort huisjes nemen wel ruimte in een natuurgebied in. We blijven op zoek naar rust met zo min mogelijk andere mensen om ons heen. Als je naar een camping gaat, heeft dat relatief minder impact op de natuur dan een exclusief huisje in de natuur." Op verschillende plekken in Noord-Holland staan verschillende duurzame campings met een Green Key-label, een keurmerk voor duurzame bedrijven. Hier wordt afval gescheiden, wordt er bespaard op energie en watergebruik, zijn er kruidentuinen en vinden er lokale activiteiten plaats. Noord-Holland Noord is een vitale verblijfsrecreatie en een belangrijke sector voor ondernemers, werkgelegenheid en bestedingen van toeristen. Ieder jaar zijn er miljoenen overnachtingen in verblijfsaccommodaties in Noord-Holland. "Wij ondersteunen bungalows, hotels en groepsaccommodaties met duurzame bedrijfsvoering. Zo kunnen ondernemers een quickscan doen om duurzamer te ondernemen en adviezen te krijgen hoe je toekomstgericht te werk kan gaan of een Green Key-label krijgt", aldus Neuteboom. Wandelen Bij activiteiten kun je ook kijken naar de CO2-voetafdruk. Wandelen en fietsen zijn duurzamer dan gemotoriseerde activiteiten zoals e-bikes, quads, jetski’s of helikoptervluchten. "Je kunt zelfs aan ondernemers vragen hoe duurzaam 'hun' activiteiten zijn. Neem bijvoorbeeld een zeehondentoer; hoewel de zeehonden op zandplaten liggen, verstoor je toch hun natuurlijke ritme." Volgens Neuteboom is er een grote rol voor de provincie als het aankomt op verantwoordelijkheid. ''Er is een hoog MKB-gehalte in de toeristische sector die door ons optimaal ondersteund en gefaciliteerd moet worden", aldus Neuteboom. Ondanks dat Noord-Holland verschillende duurzame keuzes biedt en zich hier voor inzet, vindt Bergsma dat we het vooral bij onszelf moeten zoeken: "Denk na over hoeveel je consumeert, hoeveel water je verbruikt en waar je je boodschappen doet. Stel die vragen vooral aan jezelf en maak bewuste keuzes."