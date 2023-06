Nog geen Hollandse Nieuwe: de haring is nog te mager

De eerste nieuwe haring is dit jaar niet op 14 juni maar pas op 23 juni te koop bij de visboer. Door het koude voorjaar is de haring nog niet vet genoeg. Bekende haringverkopers in IJmuiden stellen de haringparty's uit. "De natuur heb je nu eenmaal niet in de hand", zegt Cindy van Vis van Kaatje in IJmuiden.

Het is een dag waar de echte liefhebber naar uit kijkt, 14 juni, meestal de dag dat voor het eerst nieuwe haring te koop is. Veel visverkopers maken daar een feestje van. Met een glaasje korenwijn, soms zelfs met met live muziek en verkleedpartijen. Maar alle feestjes worden uitgesteld want de Nederlandse Haringgroothandelsvereniging heeft besloten dat de kwaliteit van de visjes nog onvoldoende is.

Het vetgehalte van een goede Hollandse Nieuwe moet minimaal 16 procent zijn. "Anders is hij niet lekker", zegt Nico Waasdorp van de gelijknamige vishandel in IJmuiden. "Dat noemen wij een schrale haring. Of 'een stok', dan is de haring te hard en gaat hij nooit lekker romig smaken". Waasdorp is de kenner, bij wie nog steeds het water in de mond lijkt te lopen als hij over Hollandse Nieuwe praat.

Ouwe haring

Tot het moment dat de 'nieuwe haring' binnen is, zijn de liefhebbers aangewezen op de vangst van vorig jaar. De oude haring dus. Die heeft weliswaar een jaar in de vriezer gezeten, maar is toch nog heel smakelijk.

Dat komt omdat de haring van vorig jaar dankzij een warm voorjaar bijzonder goed van kwaliteit was. De oude haring is alleen iets zouter. Een IJmuidense kenner, die niet met naam en toenaam genoemd wil worden, beweert zelfs dat het nog maar de vraag is of de 'Hollandse Nieuwe' van dit jaar beter zal smaken dan de bewaarde haring van vorig jaar.

Nog ruim twee weken en dan kunnen we het zelf ervaren als op 23 juni de eerste Hollandse Nieuwe van dit jaar in de winkel ligt.

Ook de traditionele veiling van het eerste vaatje Hollandse Nieuwe voor het goede doel is uitgesteld en vindt dit jaar plaats op 22 juni in Scheveningen.