Pas op: de bastaardsatijnrups rukt op

Verschillende GGD'en door het land waarschuwen voor de rups, en bij verschillende strandopgangen staan bordjes om bezoekers erop te wijzen dat de rups in het gebied voorkomt.

Het diertje is te herkennen aan de donkere kleur en heeft twee of meer rode stippen op de rug. Hij lijkt een beetje op de eikenprocessierups. Toch is er een belangrijk verschil, voor de haartjes van de eikenprocessierups is iedereen gevoelig, maar bij de bastaardsatijnrups verschilt dat per persoon.

De rups verschanst zich vooral in de duinen, maar kan ook voorkomen in bijvoorbeeld eikenbomen, berkenbomen of fruitbomen.

Plakband

Wie last heeft van het dier kan het best de huid 'strippen' met plakband, en afspoelen met water. Daarnaast is het belangrijk om ondanks de jeuk niet te krabben. Ook huisdieren kunnen last krijgen van de rups.

De rups blijft niet alleen in de duinen, maar trekt ook steeds verder landinwaarts. De gemeente Dijk en Waard vraagt mensen die het dier zien om op afstand een foto te maken en te sturen naar het meldsysteem van de gemeente, meldt Dijk en Waard Centraal.