ABC-terrein in Hoorn als favoriet voor nieuw en groter skatepark

Ze smachten er al jaren naar in Hoorn: een nieuw en groter skatepark waar skateboarders, steppers en BMX'ers kunnen samenkomen. De gemeente Hoorn maakte vandaag bekend dat het ABC-terrein - naast de brandweerkazerne - in het Julianapark als beste locatie naar voren is gekomen.

Het voornemen van de gemeente Hoorn om een nieuw en groter skatepark in het Julianapark te bouwen, komt steeds dichterbij. Van de 23 voorkeurslocaties die de gemeente op het oog had, bleven er uiteindelijk drie over in het Julianapark- toebedeeld aan 'A', 'B' en 'C'.

Naast het locatieonderzoek, uitgevoerd door ontwerpbureau BRO, hield de gemeente ook een enquête. Die is door 700 bewoners ingevuld. De voorkeurslocatie 'C' - bij de brandweerkazerne - krijgt zowel bij de parkbezoekers (51 procent) als bij de skatecommunity (52 procent) een ruime voorkeur.

De gemeenteraad neemt op 11 juli een besluit over de voorkeurslocatie.