Pilot tussen gemeente en netbeheerder voorkomt energieafsluiting bij 130 huishoudens

De gemeente en netbeheerder Liander hebben samen een pilot uitgevoerd om te voorkomen dat huishoudens met geldproblemen afgesloten worden van het energienetwerk. Het is tijdens de pilot gelukt om bij 130 huishoudens afsluiting te voorkomen.

Omdat vorig jaar steeds meer huishoudens in betalingsproblemen kwamen door de stijgende energieprijzen, ontbonden energieleveranciers ook meer contracten. Hierdoor kwamen er steeds meer Amsterdamse huishoudens letterlijk in de kou te zitten.

''Hierdoor is veel Amsterdammers ellende bespaard gebleven”

De eerste vier maanden van 2023 heeft de netbeheerder 250 meldingen bij de gemeente gedaan van huishoudens die zonder energiecontract kwamen te zitten. Het is de buurtteams gelukt om in contact te komen met 81% van die huishoudens. Bij 130 van deze huishoudens, waar energieafsluiting dreigde, is het na hulp van de gemeente gelukt een nieuw contract af te sluiten. Mogelijk loopt dit aantal nog verder op, omdat er nog 35 huishoudens worden geholpen.

Wethouder Moorman (Armoede en Schuldhulpverlening) reageert tevreden op de resultaten: “Het is heel goed dat we dankzij de samenwerking met Liander hebben kunnen voorkomen dat meer huishoudens zijn afgesloten van energie. Hierdoor is veel Amsterdammers ellende bespaard gebleven.”

Toch konden niet alle huishoudens worden geholpen. Een klein deel bleek niet meer op het adres te wonen (drie procent). Zo'n vier procent van de huishoudens wilden geen hulp en bij twintig procent werd na meerdere keren aanbellen de deur niet opengedaan.