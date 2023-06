Politie pakt laatste verdachte op in onderzoek naar mishandeling station Bijlmer

Aangifte van aanranding

De man zou kort voor het incident een minderjarige jongen ongevraagd op zijn mond hebben gezoend. Er zou inmiddels aangifte zijn gedaan van aanranding tegen het nog altijd onbekende slachtoffer.

Tenminste drie van zeven aangehouden minderjarige verdachten zouden hebben verklaard dat de man voorafgaand aan de mishandeling een 16-jarige jongen op zijn mond zoende. In meerdere verklaringen wordt ook gezegd dat de man vermoedelijk onder invloed was van alcohol of drugs.

De jongen die ongevraagd op zijn mond gekust zou zijn, zou vervolgens twee vrienden hebben geroepen om hulp. Met zijn drieën spraken ze de man aan op zijn gedrag. Het latere slachtoffer zou de jongen daarop opnieuw hebben aangeraakt, waarop de drie jongens hem te lijf gingen. Anderen jongeren aanwezig op het station sloten zich vervolgens aan en gingen de man ook te lijf.