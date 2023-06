Tropisch weer op komst: goed smeren

De zomer is begonnen en de korte broeken zijn weer uit de kast. Ook deze week wordt het stralend weer met een tropisch weekeinde voor de boeg. NH-weerman Jan Visser waarschuwt wel: ''Hou de zonkracht in de gaten en blijf goed smeren''.

We kunnen ons geluk niet op, want het zonnige weer blijft aanhouden de komende week. Met temperaturen van rond de 19 en 20 graden is het ook vandaag weer zomers weer.

Goed smeren

Hoewel de temperatuur op dit moment nog niet extreem hoog is, kan de zonkracht wel erg sterk zijn. Goed smeren, dus. ''De zonkracht is 6 tot 7 waardoor je met 10 minuten al kunt verbranden dus smeren is echt belangrijk", aldus Visser.

Tropisch weekend

Morgen ziet het weer er hetzelfde uit als vandaag maar donderdag loopt de temperatuur op tot 24 graden. Vrijdag zelfs temperaturen tot de 26 graden. Het weekend krijgen we te maken met tropisch temperaturen van rond de 30 graden. ''Doordat vrijdag de wind naar het noordoosten tot oosten gaat, stijgt de temperatuur en worden ook de nachten warmer.''

Koude zeewater

Wie denkt aan temperaturen van 30 graden, denkt aan het nemen van een frisse duik in zee. Toch laat Visser weten dat de temperatuur van het zeewater pas over twee weken warmer wordt met 18 tot 19 graden: ''Het kan nu nog echt fris aanvoelen.''

Met het warme weer ontstaat er ook verdamping en verdroging van de grond. Toch maakt weerman Jan Visser daar zich nog niet zo druk over: ''We hebben een heel nat voorjaar gehad dus daar maak ik me op dit moment nog geen zorgen over. We mogen nu best even genieten van het zomerse weer.''