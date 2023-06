Zoek mee naar waterdiertjes in Noord-Hollandse sloten tijdens de Slootjesdagen

Het bootsmannetje is dus niet het waterdiertje dat het vaakst geteld werd vorig jaar in Noord-Holland, wat landelijk gezien wel het geval is. "Wel zat het bootsmannetje op de meeste plekken in Noord-Holland, namelijk in 46 procent van de onderzochte wateren." Dat halen volgens Rienk de andere waterdiertjes niet. "De poelslak zat ongeveer in 25 procent van de gemeten sloten in Noord-Holland, en dat is dus een stuk minder dan landelijk."

Verbetering waterkwaliteit

Met deze opbrengst, scoorde Noord-Holland in 2022 tijdens de Slootjesdagen gemiddeld een biodiversiteitscijfer van 6,7. "Dat is ietsje hoger dan het jaar ervoor, en beter dan het landelijk gemiddelde", vertelt Rienks. Landelijk is het gemiddelde ook gelijk gebleven op de score van 6,5, terwijl Noord-Holland iets doorgroeide in biologische waterkwaliteit.



"De slootjes in de provincie Noord-Holland scoorden in 2021 tijdens de Slootjesdagen gemiddeld een 6,6, en dat is echt een flinke verbetering ten opzichte van vorige metingen die gemiddeld op een 5,7 uitkwamen." Rienks legt uit dat het NIOO samenwerkt met het landelijk platform Waterdiertjes.nl. "Alle waarnemingen die landelijk gedaan worden, worden doorgegeven aan de waterschappen. Zo weten zij weten hoe het ervoor staat met de sloten", vertelt Rienks.



Waterschappen doet onderzoek naar de grotere binnenwateren, maar kan volgens Rienks niet in alle kleine slootjes meten. "Dus die blijven onderbelicht." Terwijl slootjes zo belangrijk zijn voor de natuur, zwemmen en recreëren: "Slootjes zijn de haarvaten van ons watersysteem. Ze hebben veel interactie met de oevers, en gaan uiteindelijk over in grotere binnenwateren."