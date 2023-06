Pech voor Peshe: poes wordt na 1,5 dag door hoogwerker uit dakgoot gered

Na bijna twee dagen in de dakgoot aan de Hertog Albrechtstraat in Bovenkarspel, is poes Peshe (4) gisteravond door de brandweer gered. Zelfs de burgemeester kwam nog een kijkje nemen. "Het is ons kind, we zijn heel blij", zegt Viyan Botany, die de viervoeter ooit cadeau deed voor haar dochters negende verjaardag.

Pech voor Peshe(4): na 1,5 dag dorstig in de dakgoot met hoogwerker gered - NH Nieuws

Verschrikt komt Peshe - Koerdisch voor 'poes' - deze ochtend om het hoekje kijken. Helemaal bekomen van de schrik is ze nog niet. Sinds zondagochtend zat ze in de dakgoot, in de volle zon. Ze durfde niet meer naar beneden.

Viyan is alleen thuis en belt haar man en kinderen op. Een bevriende timmerman komt met een hoge ladder en ook de directe buren staan klaar om te helpen. "Maar ze was zó bang. En ging van de ene naar de andere kant."

Twee brandweerwagens sterk

Peshe laat zich niet pakken. En dus zit er maar één ding op: de brandweer bellen. Die vragen het gezin Botany nog even geduld te hebben. Tergend langzaam gaan de uren voorbij, zonder resultaat. "Dus weer belden we de brandweer, we waren bang. Ze zat er al bijna twee dagen zonder eten en drinken te miauwen."

Als rond 21.00 uur de brandweer er is, laat Peshe zich nog steeds niet vangen. Een tweede brandweerploeg schiet te hulp en in combinatie met een hoogwerker weten ze haar uiteindelijk uit de dakgoot te plukken. Snel en doeltreffend pakt de brandweerman haar in het nekvel beet.

Strijd in de hoogwerker

In de hoogwerker geeft ze zich niet gewonnen. De reddende brandweerman houdt er de nodige schrammen op zijn hand aan over. "Ik ben iedereen heel erg dankbaar, maar moet wel sorry zeggen. Hoop dat het snel weer beter gaat", zegt Viyan.

Eenmaal op de grond is Peshe zo in paniek, dat ze er vandoor gaat. Na middernacht komt ze voor het eerst weer thuis. "Ze heeft heel veel gedronken en is nog steeds wel bang. Maar krijgt vandaag wat extra lekkers."