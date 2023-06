Het dilemma van Zandvoort: wordt het 'kaarsverlichting' of extra warm wit in de straten?

De zon gaat pas laat onder, dus wie maakt zich druk om het type verlichting in de straat? In Zandvoort wordt er al lange tijd over gesproken om de verlichting in het centrum gezelliger te maken, ook deze dagen. Het college vraagt de raadsleden nu om een advies: LED-verlichting die oogt als 'extra warm wit' of als 'kaarsverlichting' in het centrum van het kustdorp?

In Zandvoort scheen 's avonds heel wat oude straatverlichting en dat moest allemaal vervangen worden door duurzamere LED-verlichting. Niet alleen de lampjes, maar ook de kappen konden wel een opfrisbeurt gebruiken. Daarom stelde de gemeente een beleidsplan op om vanaf 2013 de oude lantaarnpalen te vervangen door een hele nieuwe serie. Inclusief LED-lampen met een lichtsterkte van 3000 graden Kelvin, beter omschreven als 'warm wit'. Later, in 2020 werd het 'verleddingsprogramma' weer een boost gegeven en werd de kleurtemperatuur in het centrum aangepast naar 2700 graden Kelvin (2700K), oftewel naar het meer sfeerverhogende 'extra warm wit'. Onvrede onder bewoners In enkele straten waren bewoners daar destijds niet zo blij mee. De nieuwe lantaarnpalen waren volgens de bewoners 'te hoog, hadden lelijke lampenkappen en het licht was te fel'. De lampen pasten meer bij 'een voetbalveld of een industrieterrein', aldus de centrumbewoners. Tekst gaat door onder de foto

De nieuwe lantaarnpalen in het centrum van Zandvoort - Arjen Bosma

Stuk positiever De sfeer is echter omgeslagen in de buurt. "De armaturen (lampenkappen, red) zijn sinds enkele maanden vervangen en het licht schijnt nu veel meer naar beneden in plaats van rechtstreeks de huizen in. Ik ben er tevreden mee", aldus één van de centrumbewoners. "Ze dimmen de lampen handmatig, op afstand waarschijnlijk. Ik ben geen specialist, weet niet precies hoe dat werkt. Wat nog wel jammer is, is dat de aluminiumpalen zijn blijven staan."