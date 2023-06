Willem strijdt in Den Haag voor ouderen: "Ik zie veel verwaarlozing en verdriet"

Willem Bakker uit Westwoud heeft vanmiddag samen met initiatiefnemers van 'Stop verwaarlozing ouderen' in Den Haag een petitie aangeboden aan verschillende Kamerleden. Als voorzitter van Stichting Ouderennetwerk West-Friesland pleit hij voor betere zorg voor kwetsbare ouderen en de bouw van 10 tot 11 ouderenwoningen per woonkern in Nederland. "'Waarom moeten wij zo nog verder leven?', vragen sommige ouderen aan mij."

Bakker zet zich al jaren in voor kwetsbare ouderen. Of eigenlijk: voor het verbeteren van de kwaliteit van leven. "Juist voor de mensen die zorg hard nodig hebben. Vaak komt er iemand van bijvoorbeeld De Omring of Wilgaerden. En die is na twee minuten weer weg, omdat ze geen tijd hebben. En dan hebben we het over de generatie die eerst de jeugd heeft verloren aan de Tweede Wereldoorlog en daarna voor de wederopbouw van Nederland heeft gezorgd. Dit is dan je dank."

Bakker ziet soms schrijnende gevallen om zich heen. "Reumapatiënten met kromme vingers die zelf steunkousen moeten aantrekken, bijvoorbeeld. Omdat er niemand anders is. Ik zie verwaarlozing en veel verdriet om mij heen. 'Waarom moeten wij zo nog verder leven?', vragen sommige ouderen aan mij. Daar heb ik dan geen antwoord op."

Verwaarlozing

Samen met Liesbeth Schoenman van burgerinitiatief 'Stop verwaarlozing ouderen' overhandigde hij 1.400 handtekeningen. Deze club wil dat de kwetsbare ouderen op een beschermde, veilige plek de zorg krijgen die ze nodig hebben. "Wij willen dat deze kwetsbare ouderen niet onder en met dwang behandeld worden. Niet worden blootgesteld of aangestuurd worden door digitalisering en robotisering. Dit is onmenselijk", staat op de website te lezen.

Vooral de bezuinigingen in de zorg vallen slecht bij Bakker en zijn medestrijders. "Veel ouderen komen zo op een gruwelijke manier in de problemen", vindt Bakker. In de ontvangsthal van de Tweede Kamer werd in bijzijn van politici van de SP, PvdA, PVV en Caroline van der Plas van BBB dinsdagmiddag een lange rol behang uitgerold. "Hierop stonden foto's van mensen die op de wachtlijst staan voor een verzorgingstehuis. Daaronder stonden foto's van mensen die zijn overleden door een gebrek aan zorg. Toen ze dat zagen, werd het wel even stil."

Meer en persoonlijke zorg dus. Maar Bakker pleit ook voor de bouw van meer ouderenwoningen. 11 of 12 per kern, moeten het er worden. Te beginnen in West-Friesland. "Maar dit kan ook voor heel Nederland gelden. Het gaat er dan om dat ouderen bij elkaar kunnen wonen, er ook een gezamenlijke ruimte komt en dat er gegarandeerd zorg beschikbaar is."

Doorstroming

Gemeenten zouden dit op eigen houtje kunnen organiseren. "De komst van deze woningen zorgt ook weer voor doorstroming op de huizenmarkt, omdat de eigen huizen worden verkocht. Zo kunnen starters bijvoorbeeld eindelijk aan een huis komen. Dus ik zou zeggen: hup, die schop in de grond."

Bakker stapte na afloop van de ontmoeting met de politiek weer tevreden in de auto. "De politici vonden dat we goede punten hebben. En Van der Plas wil met mij in contact blijven, zei ze. Ik denk dat we voor dit moment heel wat bereikt hebben."