De Peiling: ik zat vroeger op dansles

De toekomst van de enige dansschool in Zandvoort, The Dance Academy, is onzeker. Nu het dansseizoen op zijn einde loopt is het nog maar de vraag of de deuren in september weer open kunnen. Het aantal leden loopt namelijk terug. Dat was vroeger vrijwel ondenkbaar, toen iedereen nog los ging op de dansvloer met de foxtrot, de twist en rock 'n roll. Zat jij vroeger op dansles? En hoe fijn of verschrikkelijk was dat?

Mischa Suttorp en Arliene Beaumont van The Dance Academy moesten de ruim tweehonderd leden die zijn aangesloten bij de dansschool het verdrietige nieuws vertellen dat het onzeker is of de deuren na de zomervakantie weer open gaan. Volgens Suttorp is het aantal leden door de coronacrisis fors teruggelopen.

Foxtrot, twist en rock 'n roll

Vroeger was het juist erg populair om dansles te volgen en door de jaren heen zijn er veel verschillende dansstijlen bijgekomen. Zo is de foxtrot al in 1910 ontstaan in de Verenigde Staten en is de rock 'n roll in de jaren vijftig populair geworden in Nederland.

Hoe zit het bij jou? Ging je altijd met de voetjes van de vloer op de dansvloer? En wat voor stijl danste je dan? Ballroom, disco, de wals of de twist? Of was het niets voor jou en bleef je liever langs de zijkant staan kijken?