Politie opent achtergelaten koffer bij Kloveniersburgwal

De koffer werd rond 09:00 uur in de ochtend opgemerkt door een voorbijganger. '''Wij werken dan geheel volgens procedure om uit te sluiten dat er iets schadelijks in de koffer zit,'' vertelt een woordvoerder van de politie.

Door het onderzoek is ruim twee uur een gedeelte van de Kloveniersburgwal en de Oost-Indische Huisbrug afgezet. Er was ook veel politie aanwezig bij de afsluiting. Uiteindelijk was er dus niets aan de hand. ''Het was een gevalletje beter safe than sorry,'' aldus de woordvoerder.