Meer dan honderd Muiders nemen afscheid van plots overleden markante kroegbaas

Ruurd was een bekend gezicht in Muiden. Jarenlang was hij eigenaar van café Ome Ko en later ook van eetcafé Graaf Floris V. Zijn overlijden komt dan ook hard aan bij veel vaste klanten en andere Muiders.

Het team van het café omschrijft Ruurd als 'een kapitein aan vaste wal, een man die altijd klaar stond voor iedereen, een collega die alleen maar dacht in oplossingen en niks was hem te gek. Een ondernemer pur sang.'

Laatste eer

Vanochtend werd Ruurd vanaf 'zijn' Graaf Floris V voor een laatste keer weggereden. Een laatste keer ook over de bekende Groote Zeesluis, waar tientallen Muiders stonden voor een laatste eer aan hem. Er klonk een luid applaus.

De sluiswachters van de Groote Zeesluis hadden als eerbetoon aan hun overleden overbuurman de vlag halfstok hangen.