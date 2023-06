Verhalen over de mensen van opvanglocatie Leger des heils; 'taboes doorbreken en meer begrip kweken'

Opvanglocatie De Saffier

Bij de opvanglocatie van het Leger des Heils in Hilversum, De Saffier, wordt woensdag een tentoonstelling gehouden van de verhalen en de foto's van de bewoners en hun begeleiders. Op deze locatie wonen mensen met verslavingsproblematiek, psychiatrische problematiek en mensen met een verstandelijke beperking. Dit brengt een hoop oordelen en vooroordelen met zich mee.

"Iedereen heeft een eigen verhaal en een drijfveer om gelukkig te zijn", zegt Peter van Maris van het Leger des Heils. "Wij willen met deze tentoonstelling graag de mens achter de bewoner laten zien. En op die manier taboes doorbreken en meer begrip kweken".

Er zijn ook speciaal boekjes uitgebracht met de verhalen van de bewoners en hun begeleiders. Deze verhalen zijn opgetekend door Jelka Anhalt, persoonlijk begeleider bij De Saffier en Jan Herman Baas, zorgverlener bij het leger des Heils.

Door heel Nederland

De tentoonstelling 'Ecco Homo' (Zie de mens) is in eerste instantie alleen voor genodigden maar het plan is om op meerdere locaties in Nederland, te beginnen in Hilversum, de verhalen en foto`s van de bewoners te laten zien.