Het Oude Zuivelhuis uit Haarlem weer de beste: "Dak eraf bij prijsuitreiking"

Het Oude Zuivelhuis in Haarlem is opnieuw gekozen tot beste 'foodspecialistenwinkel' van Nederland. Ook in 2021 werd de zaak van Maarten van Oeffel eerste. "Geweldig", reageert Van Oeffel, die met tien werknemers was vertegenwoordigd bij de verkiezing in Amsterdam". "Het dak ging eraf."