Van der Horst: Financiële problemen ov lijken mee te vallen

De financiele problemen in het Amsterdamse ov lijken mee te vallen. Dat schrijft wethouder Melanie van der Horst (Vervoer) in een brief aan het hoogste bestuursorgaan van de Vervoerregio Amsterdam.

In maart maakte het GVB nog bekend dat het als gevolg van bezuinigingen flink moest gaan snijden in de huidige dienstregeling. Van der Horst meldt nu dat er geld vrij is gemaakt om te voorkomen dat dat ook echt gaat gebeuren.

In totaal gaat het om 27,5 miljoen euro, waarvan 20 miljoen van de Vervoerregio Amsterdam komt. De overige 7,5 miljoen euro is bijgelegd door de gemeente. Het geld mag alleen gebruikt worden voor het opvangen van eventuele verliezen.

Lijn 13

Door het vangnet is het niet langer nodig om tram 13, die tussen Centraal en Geuzenveld rijdt, minder vaak in te zetten. Lijn 14 en 19 blijven wel minder vaak rijden.

Van der Horst schrijft dat het GVB 'zich inzet om de kosten zoveel mogelijk te beperken'. Ook worden er door het vervoersbedrijf maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat meer mensen met het ov gaan reizen.

Acties en campagnes op het terugdringen van het aantal niet-betalende reizigers en 'het vergroten van het betaalgemak' via OV Pay worden als voorbeelden genoemd. Door die maatregelen verwacht het GVB nu over 2023 en 2024 een positief financieel resultaat te halen.

Uitstroom

Wel bestaan er nog zorgen over de personeelstekorten. Die houden langer aan dan eerder werd voorzien, schrijft Van der Horst. "De vergrijzing in het personeelsbestand en de regeling voor vervroegd pensioen zorgt ervoor dat de uitstroom hoog is." Het GVB zou verschillende acties hebben opgetuigd om die uitstroom terug te dringen.