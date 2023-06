Zandkasteel in Zuidoost na verbouwing van 2,5 jaar bewoonbaar: "Grandeur weer terug"

De eerste groep bewoners van het Zandkasteel, het voormalige ING-hoofdkantoor aan het Bijlmerplein in Zuidoost, zijn hun nieuwe appartement ingetrokken. In totaal zitten er in het gebouw 263 nieuwe woningen en er is ruimte voor horeca en kantoren. Het gebouw wordt deze zomer in fasen opgeleverd.

ZandkasteelNH - NH Nieuws

Het gebouw werd in 2019 gekocht door vastgoedbedrijven Wonam en Zadelhoff. "Ons plan was om van een verouderd kantoorgebouw een woongebouw te maken waarbij horeca op de begane grond zou komen en ook kleinere kantoren te realiseren zodat het gebouw helemaal in beweging zou zijn", vertelt Robert Kohsiek, directeur van Wonam. Na een forse verbouwing van 2,5 jaar zijn er in het gebouw 263 nieuwe woningen gerealiseerd. Van koop naar huur "Wij zijn begonnen met huur, maar gaandeweg kregen we vragen of we niet een deel van de woningen konden verkopen", zegt Kohsiek. Het bedrijf besloot daarop om een deel als koopwoningen aan te bieden. "Er waren kopers, maar toen ging de hypotheekrente omhoog en haakten veel mensen af. Uiteindelijk gingen we weer terug naar het het huurplan", legt Kohsiek uit. De onduidelijkheid over de zogenoemde zelfbewoningsplicht zorgde voor extra twijfels bij de potentiële kopers. Zo communiceerde Wonam dat eigenaars zelf in de woningen moesten wonen: "Ik denk niet dat het heeft afgeschrikt, maar het was wat onduidelijk en dat helpt in een onzekere markt niet mee", aldus Kohsiek.

Inmiddels zijn alle appartementen verhuurd: "Er wonen jonge mensen, oudere mensen, mensen met kinderen en ook internationale mensen", vertelt Kohsiek. Avrum van Alphen is een van de toekomstige bewoners: "Enorm blij met hoe het is geworden", vertelt hij. Of hij er ook had gewoond als het om een koopwoning ging? "Op dit moment ben ik niet opzoek naar een koopwoning, maar mocht het later toch nog kunnen zou ik daar wel voor openstaan", vertelt hij. Het gebouw is straks niet alleen toegankelijk voor bewoners. Zo wordt de begane grond, waar onder andere twee restaurants komen, openbaar: "Er waren al wel veel mensen hier want het was een bank, maar toen mochten buurtbewoners niet naar binnen. Wij hebben gezegd, we gaan het gebouw open maken." Kohsiek is blij en opgelucht dat het gebouw straks eindelijk gebruikt wordt zoals hij het in zijn hoofd had toen hij het kocht: "We kochten het toen ING er nog in zat. Toen gingen alle mooie plafonds eruit. Nu is de grandeur weer terug."