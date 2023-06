OM eist cel en werkstraf van verdachte (19) overval camerawinkel in Alkmaar

Een 19-jarige Alkmaarder die ervan wordt verdacht betrokken te zijn geweest bij de overval op het Alkmaarse filiaal van Cameraland op 16 maart vorig jaar, moet als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt 210 dagen de cel in. Hiervan zijn 106 dagen voorwaardelijk. Ook eist het OM 120 uur werkstraf. Dat meldt mediapartner Alkmaar Centraal.

De overval aan de Van Ostadelaan op 16 maart 2022 was erg gewelddadig. Twee overvallers glippen in de vroege ochtenduren achter de bedrijfsleider aan de winkel in, die op dat moment de deuren opent om de schoonmakers binnen te laten.

In gezicht geslagen

De bedrijfsleider wordt vastgebonden en een schoonmaker in zijn gezicht geslagen. Een overvaller probeert de schoonmaker vervolgens de winkel in te trekken, wat niet lukt. De schoonmaker vlucht naar de Albert Heijn, van waaruit de politie wordt gebeld. Na twee tot drie minuten slaan de overvallers op de vlucht, met de telefoon en de sleutel van de bedrijfsleider.

Hoewel de 19-jarige verdachte ontkent, is het OM zeker van haar zaak, meldt Alkmaar Centraal. De rechtbank doet volgende week uitspraak.