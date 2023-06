Opnieuw staking bij verfgigant, medewerkers in Amsterdam leggen week lang het werk neer

Volgens de FNV bood PPG Coatings eerder 'slechts 7 procent loonsverhoging'. "PPG Industries, waarvan PPG Coatings onderdeel is, had vorig jaar een omzet van 17,7 miljard dollar. De werknemers in de fabrieken hebben die omzet mede mogelijk gemaakt en krijgen er niks voor terug. Dit moet veranderen", meldt FNV-bestuurder Erik de Vries in een persbericht.

De estafettestaking bij de verfproducent ging op 16 mei van start. In de vestigingen in Den Bosch, Hoogeveen, Tiel en Uithoorn werd het werk neergelegd in de hoop op een beter salaris. Werknemers van de Uithoornse fabriek vertelden destijds tegen NH dat het 'een unicum' was dat er überhaupt werd gestaakt. "Dit is de eerste keer dat we zo ver zijn, dat voelt heel apart", aldus medewerker Leen van Mever, die al dertig jaar werkzaam is voor PPG.

Menselijke maat

PPG Industries verkoopt in Nederland verf onder de namen Histor, Sigma en Rambo en is uitgegroeid tot 's werelds grootste speler in de branche. Volgens Van Mever is door die schaalvergroting 'de menselijke maat verdwenen'.

Een woordvoerder van PPG Industies liet na stakingsdagen die eind mei plaatsvonden aan NH weten dat PPG blijft bij het voorstel van 7 procent loonsverhoging. "Ons bod is eerlijk en schappelijk. Het is zelfs hoger dan de landelijke cao waarover de VVVF tot een akkoord is gekomen." De verfproducent gaf aan een uitnodiging te hebben gestuurd naar de vakbond en 'open te staan voor een gesprek'.