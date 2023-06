David tegen Goliath: het kleine Hobrede probeert de NAM te stoppen

Echt storm loopt het niet in het dorpshuis in Hobrede, maar met 160 dorpelingen zal dat ook niet snel gebeuren. Toch stromen de handtekeningen wel binnen. De dorpsraad is met een eigen visie gekomen, waarin ze aangeven dat de gaswinning en de aardbevingen die daaruit volgen niet gewenst zijn in het dorp. "We willen hier geen Groningse toestanden", zegt Ed Wilms van de dorpsraad. Ook andere dorpelingen zijn bang dat de NAM veel meer en sneller gas uit de grond wil pompen dan ze de afgelopen jaren gedaan heeft.

De NAM laat weten dat ze de gasproductie niet gaat verhogen. "Het gas komt op een natuurlijke manier via de gasput naar boven en de druk zal in de jaren steeds verder afnemen. Wel zal de NAM langer gas blijven winnen uit deze velden dan in het nu geldende winningsplan staat beschreven"