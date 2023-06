HCAW helemaal klaar voor EK honkbal; alles is spik en span

Bij honkbalvereniging HCAW in Bussum is er geen stukje onkruid meer te vinden en alle stoelen zijn zo goed als nieuw. De club organiseert namelijk het Europees Kampioenschap honkbal voor clubteams en dat staat op het punt te beginnen. Vanavond is de eerste wedstrijd tegen de 'Rouen Huskies' uit Frankrijk.

Vorig jaar werd HCAW sinds 24 jaar landskampioen en dat betekent automatisch dat je mee mag doen aan het Europees Kampioenschap voor clubteams. "Helaas krijg je niet zoveel geld als in het voetbal, maar kost het juist heel veel geld", vertelt voorzitter Bas Veerman. Dus bedacht de club om het evenement te gaan organiseren zodat, ze de kosten kunnen compenseren. En dat is gelukt.

Honkballiefhebber Bernie Elfrink is aangesteld als toernooidirecteur en heeft afgelopen jaar een hoop te doen gehad. "Er zijn vanuit de Europese honkbalbond strenge regels waar je je aan moet houden", vertelt hij. De grootste uitdaging bleek het regelen van vervoer. Daar zijn ze lang mee bezig geweest. Maar vergeet ook niet de hotels en slaapplekken voor de teams en scheidsrechters.

Vertrouwen

Op dit moment zijn zo'n zestig vrijwilligers de spreekwoordelijke 'puntjes op de i' aan het zetten en dan is het aan het team zelf. "We hebben de voorbereidingen getroffen tot en met het einde van het toernooi. Dus we gaan er stiekem vanuit dat wij zaterdagavond nog spelen. En dat betekent dat we in de finale staan", hoopt de voorzitter.

En ook trainer Danny Rombley heeft er vertrouwen in. "Sowieso is het altijd mooi om je land te vertegenwoordigen in Europa. Ik heb het zelf als speler meegemaakt, nu voor het eerst als coach. Het is altijd een lekker gevoel, lekkere spanning", zo legt hij uit. Hij probeert zijn spelers dan ook mee te geven om te gaan genieten. "Het spelletje is hetzelfde. Ik zeg altijd; het balletje is nog steeds wit met rode naden, dat gaat niet veranderen op welk niveau je ook speelt. En als wij zo spelen als we normaal doen, dan kunnen wij heel ver komen dit toernooi", zo sluit hij af.