Frank de Boer aan de slag als trainer in Midden-Oosten

Frank de Boer heeft een nieuwe klus als trainer gevonden. De 53-jarige Monnickendammer gaat aan de slag bij Al-Jazira in de Verenigde Arabische Emiraten. Daar is hij de opvolger van voormalig Ajax-trainer Marcel Keizer.

Bij Al-Jazira tekent De Boer een contract voor twee jaar. Bij de club in het Midden-Oosten waren de afgelopen jaren meerdere Nederlandse trainers werkzaam. Henk ten Cate, Keizer, Damiën Hertog, Jurgen Streppel en wederom Keizer gingen De Boer al voor. Keizer loodste de club in 2021 naar de landstitel in de Verenigde Arabische Emiraten. Bij Al-Jazira komt De Boer met oud-Ajacied Thulani Serero een oude bekende tegen.

De Boer was tussen 2010 en 2016 hoofdtrainer bij Ajax. Met de Amsterdammers werd hij vier keer landskampioen van Nederland. Vervolgens ging De Boer aan de slag bij Internazionale, Crystal Palace en Atlanta United. Op het EK van 2021 was De Boer bondscoach van het Nederlands elftal. Daar werd Oranje in de achtste finales uitgeschakeld.