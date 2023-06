Medaille voor held Mounir, die man van verdrinkingsdood redde: "Ik hoorde zijn laatste adem"

Een zilveren medaille en een grote bos bloemen van burgemeester Jan Hamming voor Mounir El Morabit voor zijn heldendaad afgelopen maart. Hij redde het leven van een te water geraakte Portugees, die van de opengaande Zaanse Beatrixbrug af viel. Mounir blijkt vaker de man op de juiste plaats te zijn: hij vertelt dit jaar al drie (!) mensenlevens te hebben gered.

NH Nieuws / Tom van Midden

Vele geschokte reacties op de kade van de Wilhelminasluis in Zaandam op een frisse vrijdagmiddag in maart. Een man hangt even aan de lampen van de opengaande Beatrixbrug en laat dan los. Hij komt keihard met zijn gezicht op het beton terecht, om vervolgens in het ijskoude water te belanden. Op dat moment komt Mounir aanlopen, vertelt hij vandaag aan tafel bij de burgemeester. Geschreeuw van omstanders hebben zijn aandacht getrokken. Ze roepen 'stop, stop, stop!' naar een schipper. Te laat: zijn schip vaart over de drenkeling heen. "Toen ik dichter bij de brug kwam, zag ik kleine kinderen rennen en schreeuwen", aldus Mounir. "Dus ik dacht: 'het is een kind'. Toen zag ik een jas opgeblazen door de lucht over iemands hoofd heen." Hij twijfelt niet en springt – als enige - te water.

Dronken man uit water gered in Zaandam - Inter Visual Studio / Casper Bunschoten

Zijn actie is succesvol: hij weet de man richting de kant te krijgen. De hulpdiensten zijn er razendsnel en helpen het slachtoffer. Mounir vertelt dat het geen fijn gezicht was: "Ik hoorde zijn laatste adem en zijn ogen waren gedraaid, ik keek hem recht in zijn gezicht. Er kwam bloed uit zijn mond en zijn neus." Het slachtoffer was lang buiten kennis, maar op 6 maart deelde de politie het goede nieuws dat hij weer aanspreekbaar is. Twee mensen succesvol gereanimeerd De Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen vond de actie een zilveren medaille waard. Nadat hij de onderscheiding en de bloemen in ontvangst heeft genomen, vertelt Mounir wel vaker mensen te hulp te schieten. Dit jaar heeft hij al van drie mensen het leven gered. Naast de redding van de drenkeling heeft hij twee mensen succesvol gereanimeerd, een keer op een voetbalveld en een keer in een café. "Zulke dingen komen altijd op mijn pad. Ik weet niet waarom." Burgemeester Hamming is zwaar onder de indruk: "Ik hoop dat het niet vaker voorkomt, maar als het gebeurt zijn we bij jou in goede handen!"

Mounir krijgt een medaille voor zijn heldendaad - NH Nieuws / Tom van Midden

Na de redding bij de Wilhelminasluis heeft Mounir alleen last van een pijnlijke rug, maar dat is gelukkig snel weer over. Hij heeft de man die hij heeft gered niet meer gezien. De held hoopt dan ook dat hij de man nog eens kan ontmoeten: "Ja natuurlijk! Ik zou hem zeker willen spreken." De gemeente heeft na het ongeluk een onderzoek laten doen naar de toedracht van het ongeluk. Woordvoerder Sebastiaan Hoek zegt dat dit deze of volgende week wordt afgerond. Het onderzoek, met daarin een reconstructie, gaat via het college naar de gemeenteraad. Daarna wordt het openbaar gemaakt.