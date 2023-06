Moluks en toch zo Nederlands: voetbalclub AH ’78 viert 45-jarig jubileum

De Molukse voetbalclub AH '78 uit Huizen is een kleine club met een grote geschiedenis. Die kleine club viert komende zaterdag groots feest, want dan bestaat ze 45 jaar. Voor velen is AH'78 meer dan een voetbalclub. Het veld in het Stadspark in Huizen is inmiddels een stukje cultureel erfgoed. Samen met de kerk en het buurthuis is het al jarenlang de hoeksteen van de Molukse gemeenschap in Huizen.

Eppy Manuhutu, voorzitter van sc AH '78, is erg trots op wat zijn club door de jaren heen heeft bereikt. Er komt nu zelfs een boek over de club met de titel: 'Kleine club, Grote historie'.

Van een clubje voetballende Molukse jongens, op een kaal veldje, is het een voorbeeld van integratie geworden volgens hem. De beginperiode, met hier en daar een vechtpartij, is vergeten. Iedereen is welkom, maar door de Molukse wortels is het tegelijkertijd Moluks erfgoed.

"We kregen voetbalveld in het stadspark toegewezen van de gemeente en er was niets", herinnert Manuhutu zich. "In het begin voetbalden we hier met bouwlampen en autoverlichting. En nu hebben we zelfs een beregenings-instalatie voor de grasmat."

De club heeft zijn wortels in de Molukse gemeenschap en is door middel van voetbal, respect en muziek, samengesmolten met de Huizer bevolking. De geschiedenis van de club is nu vastgelegd in een boek dat zaterdag wordt gepresenteerd en in de Huizer boekhandels komt te liggen. Alles staat er in. Ook hoe de Molukse gemeenschap in Huizen terecht is gekomen.