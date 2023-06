Suzanne van de Laar nieuwe voorzitter Amsterdam Pride

Suzanne van de Laar is sinds 1 juni de nieuwe voorzitter van Amsterdam Pride. Het Almeerse raadslid (D66) neemt het stokje over van Frans van der Avert, die na drie jaar afzwaait als voorzitter. Van de Laar was eerder al voorzitter Winterpride in Almere en de eerste Miss Leather Nederland.

Pride Amsterdam is een van de grootste Pride-evenementen ter wereld. Jaarlijks trekt het evenement, met onder andere de beroemde Canal Parade, meer dan 500.000 bezoekers van over de hele wereld.

Van de Laar geeft aan trots en blij te zijn met de benoeming. "Pride Amsterdam is natuurlijk een prachtige organisatie die strijd voor inclusiviteit. Het is dan ook een eer om het stokje van Frans over te nemen en zijn werk voort te zetten."

Winterpride en gemeenteraad

Suzanne van de Laar is een bekend gezicht in de Almeerse regenboog-community. Ze zet zich al jaren in voor de inclusie van LHBTIQ+-ers en was oprichter en voorzitter van de Almeerse Winterpride. Deze taak heeft ze in 2022 overgedragen omdat ze voor D66 de Almeerse gemeenteraad in ging. De twee functies gingen volgens Van de Laar namelijk niet goed samen.

De Almeerse wil zich vooral inzetten voor de WorldPride 2026 in Amsterdam. Daarnaast wil ze Nederland weer naar de voorhoede van de mensenrechtenlijsten krijgen.