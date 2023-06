Wie stak Horinees Marvin dood? Verdachte ontkent en weigert te praten

Wie stak Horinees Marvin dood tijdens de jaarwisseling? Het slachtoffer werd pas 1,5 dag later gevonden in een tuin van een woning aan het Boedijnhof. De 29-jarige R.K. uit Abbekerk werd aangehouden, maar ontkent de dader te zijn. Verder bleek tijdens een tussentijdse rechtszaak dat hij alles ontkent en ook niet van plan is ook maar iets te zeggen.

Maar over wat er daarna is gebeurd verschillen het Openbaar Ministerie en de advocaat van K. van mening. Op 2 januari rond de klok van 14.00 uur wordt Marvin dood gevonden in een tuin. Hij blijkt twee keer in zijn lichaam te zijn gestoken, waarbij een slagader is geraakt.

Beiden waren aanwezig op een nieuwjaarsfeest. Uit getuigenverklaringen is gebleken dat Marvin ruzie kreeg met drie anderen. Er ontstond een gevecht tussen hem en de verdachte. R.K. werd in een nekklem gehouden en beet vervolgens in de vinger van Marvin om los te komen.

De verdachte was vandaag ook niet naar de Alkmaarse rechtbank gekomen. Hij liet het over aan zijn advocaat. Volgens het Openbaar Ministerie kan het niet anders, dan dat R.K. degene is die met twee messteken Marvin om het leven bracht.

DNA verdachte op kleding slachtoffer

Behalve dat de twee hadden gevochten, wijst de officier van justitie naar het gevonden DNA van R.K. onder de nagels van Marvin en op diens kleding. Precies rond de steekwond. Maar volgens advocaat Nienke Hoogervorst is de DNA-vondst logisch gezien de vechtpartij die er is geweest.

"Maar uit het onderzoek blijkt dat onduidelijk is wie er gestoken heeft. Niemand die in de woning aanwezig was heeft het gezien", aldus de advocaat die vindt dat haar cliënt vrijgelaten moet worden uit zijn voorarrest.

OM wil psychisch onderzoek: verdachte weigert

Ondertussen wees de officier van justitie ook naar de houding van de verdachte. Hij weigert ook maar iets te zeggen over wat er die bewuste nacht is gebeurd. Ook aan psychologische onderzoeken wilde hij niet meewerken. Het OM wil dat R.K. op korte termijn wordt onderzocht in het Pieter Baan Centrum.

Maar advocaat Hoogervorst was duidelijk: haar cliënt gaat niet meewerken aan zo'n onderzoek en blijft verder ook zwijgen over wat er is gebeurd.

Ook doodsbedreiging: 'Ga je steken in je gezicht'

Het doodsteken van Marvin is niet het enige waarvan R.K. wordt verdacht. Begin februari zou hij ook een vrouw met de dood hebben bedreigd. Zo zou hij onder meer hebben gezegd: "Ik ga je steken in je gezicht. Ik ga je in een urn doen en dan onder de grond stoppen."

Of deze bedreiging ook verband houdt met de dood van Marvin is onduidelijk. Later vandaag neemt de rechter een besluit over het voorarrest R.K.