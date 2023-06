Het stralende voorjaarsweer bood zaterdag de ideale omstandigheden voor de start van 'Zomer in de Mare'. De komende vier weekenden staan in het teken van muziek, theater en als het goed is nog meer mooi weer. Het festival is inmiddels een vaste waarde voor Alkmaarders. Bezoekers in de Rekerhout vertellen aan mediapartner Alkmaar Centraal dat ze er ook echt naar hebben uitgekeken.

Zonnige start 'Zomer in De Mare': "Goed luisteren wat de boom jullie vertelt" - NH Nieuws

Zomer in de Mare is de opmaat voor de bekende culturele festiviteiten op het Canadaplein in de binnenstad, Zomer op het Plein. De cultuurweekenden in De Mare zijn geschikt voor alle leeftijden en bedoeld voor alle Alkmaarders. Zeker voor inwoners van Alkmaar Noord is het een grote trekker. "Ik verheug me er elk jaar weer op dat het gaat beginnen", vertelt één van de bezoekers.

Ook in de komende weekenden is er dus van alles te beleven in de Rekerhout. Een overzicht van de activiteiten is te vinden op de website van De Vest. Het festival is gratis toegankelijk. De laatste editie is op zondag 25 juni, daarna begint Zomer op het Plein op het Canadaplein.