Uur vertraging door geschaarde caravan op A4 bij Rijsenhout

Bij een ongeluk op de A4 in Rijsenhout zijn rond 11.30 uur een caravan en een auto geschaard. De caravan belandde deels op een andere auto en wordt door de brandweer weggetakeld. Je staat er ongeveer een uur in de file.

"De caravan is losgekomen van de auto", vertelt een woordvoerder van de politie aan NH. Het lijkt erop dat iedereen er in beide auto's zonder verwondingen vanaf komt. "Dat is nog niet helemaal zeker. Er is een ambulance ter plaatse."

Tekst gaat door.