De Peiling: welk optreden zal jij nooit vergeten?

Twee weken geleden trad voor het eerst in zeven jaar Bruce Springsteen weer met zijn E Street Band op in Nederland. Was jij erbij? Of toen hij voor het eerst op 23 november 1975 in Nederland optrad?

Wat vind jij?

Wij zijn op zoek naar verhalen over mooie concerten en optredens! Stond jij vooraan bij het podium in Blokker toen op 4 juni 1964 The Beatles optraden? Of was jij bij dat geweldige concert van The Rolling Stones op 8 augustus 1964 in het Kurhaus, waarbij de hele tent werd afgebroken?

Of keek je maanden uit naar het optreden van je favoriete artiest, en viel het hele optreden in het water? We horen het graag!