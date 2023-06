Verdachten moordzaak vastgoedbaron Willem Endstra ook in hoger beroep vrijgesproken

De drie mannen die werden verdacht van medeplichtigheid aan de moord op vastgoedbaron Willem Endstra zijn in het hoger beroep door het gerechtshof vrijgesproken. Eerder werden de mannen ook al door de rechtbank vrijgesproken. De moord op de vastgoedhandelaar vond in 2004 plaats, een collega van Endstra raakte bij de schietpartij ook gewond.

De drie mannen werden tijdens de rechtszaak in 2015 en 2016 vrijgesproken door de rechtbank, omdat er onvoldoende kon worden vastgesteld wat het drietal op de ochtend van de moord zou hebben gedaan. Het Openbaar Ministerie ging vervolgens in hoger beroep en eiste celstraffen tot negen jaar. Tijdens het hoger beroep kwam justitie met een aantal nieuwe stukken die zouden moeten bewijzen dat het drietal daadwerkelijk iets met de zaak te maken had.

Volgens het OM zouden zij de schutter onderdak hebben verschaft en hem meerdere keren met de auto hebben opgehaald. Het gerechtshof oordeelt nu, net zoals de rechtbank dat al eerder deed, dat er te weinig bewijs is dat dat de mannen de schutter zouden hebben geholpen. De nieuwe stukken die het OM naar de zitting bracht kunnen dat niet genoeg vaststellen.