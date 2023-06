Het spant erom voor Haarlemse buurtwinkel: in de finale voor beste specialiteitenzaak

Een spannende dag voor het personeel van het Oude Zuivelhuis in Haarlem. De winkel is met vier andere zaken genomineerd voor de prijs 'beste foodspecialistenwinkel van Nederland.' Vanavond tijdens een gala in Amsterdam valt de beslissing.

Helemaal nieuw is de spanning niet voor het Oude Zuivelhuis. In 2021 wonnen ze de prijs en vanavond verdedigen ze dus de titel. Zou zijn winkel er wéér met de eerste prijs vandoor gaan, dan zou eigenaar Maarten van Oeffel daar heel blij mee zijn. Maar de nominatie alleen al vindt hij 'eervol' en 'leerzaam.'

Maarten van Oeffel: "Het leuke is dat je winkel wordt beoordeeld door vakgenoten en onafhankelijke juryleden. Dat geeft een heel scherp beeld van hoe anderen jouw winkel zien en dat voorkomt dat je bedrijfsblind wordt. En het is natuurlijk een bekroning voor je werk als team. Kennelijk zijn we op de goede weg."

Juryrapport

In het juryrapport wordt het Zuivelhuis geprezen om zijn geleverde kwaliteit en de informele omgang met zijn klanten. "We hebben een beetje een buurtwinkelachtige functie", zegt Van Oeffel. "We kennen onze klanten." Ook de plek en het pand worden als belangrijke pluspunt gezien. Het Oude Zuivelhuis zit op de Kleverparkweg in een gebouw uit 1906. "We zijn één van de weinige winkels in Haarlem die nog in zo'n oud en origineel pand zitten."