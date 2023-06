Deze drie nieuwe gezichten gaan Velsen-Noord vooruithelpen

Er waren al stapels rapporten en lades vol plannen, nu zijn er ook mensen die de vooruitgang in Velsen-Noord een gezicht moeten gaan geven. Deze drie nieuwelingen zijn allemaal in de afgelopen maand begonnen en hebben speciale aandacht voor Velsen-Noord. Ze moeten zorgen voor nieuw elan in het dorp. In deze video stellen Kirsten Keukelaar, Bert van Duijvenbode en de nieuwe wijkagent Jerry Ramdayal zichzelf voor.