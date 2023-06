Ruim 200 kinderen de dupe: Zandvoortse dansschool dreigt te moeten sluiten

"Het is ongekend, zoveel steun we uit verschillende hoeken krijgen", zegt Mischa Suttorp. Ze runt samen met Arliene Beaumont The Dance Academy in Zandvoort. Het dansseizoen zit er bijna op, maar de grote vraag is of ze deuren in september nog wel kunnen openen.

The Dance Academy is de enige dansschool in Zandvoort en telt nu ruim tweehonderd leden, bijna allemaal kinderen. Sinds een jaar of vijf zit de dansschool in een pand aan de Kamerlingh Onnesstraat. Beneden zit The Fit Academy en op de eerste verdieping huist The Dance Academy.

Afgelopen week moesten Suttorp en Beaumont de kinderen en hun ouders het droevige nieuws vertellen dat de deuren mogelijk definitief op slot gaan na de zomervakantie. "Na corona is ons ledenaantal flink teruggelopen. We hadden voor corona nog meer dan vierhonderd leden. Dat probleem hebben overigens alle verenigingen in Zandvoort. In de zomer zijn er geen lessen, maar de huur moet wel doorbetaald worden. We kunnen dat niet weer uit eigen zak doen, dus dan moet de stekker er maar uit, er zit niets anders op", legt Suttorp uit.

'Meer dan een dansschool'

"We hadden verwacht dat een aantal kinderen wel verdrietig zou worden van die slechte boodschap. We zijn namelijk niet alleen een dansschool, maar ook een soort opvang. Kinderen die het thuis even moeilijk hebben, komen bijvoorbeeld al een uur voor de les hierheen."

Tekst loopt door na de video.