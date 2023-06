Gaswinning Middelie gaat de komende jaren onverminderd door. Wat is er aan de hand?

Veel inwoners uit Middelie staan er niet om te springen: extra gaswinning uit het Middelieveld. In de oorspronkelijke plannen zou het gasveld binnenkort met rust gelaten worden, maar de boringen gaan hoogstwaarschijnlijk meer dan tien jaar door. Waarom en wat is er aan de hand?

1. Wat is het probleem?

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wil meer gas gaan winnen uit het Middelieveld. Gemeente Edam-Volendam heeft in een brief aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een negatief advies gegeven over deze plannen. Niet omdat ze tegen de gaswinning zijn, maar meer door de werkwijze van de NAM.

Provincie Noord-Holland sluit zich aan en is ook negatief over de plannen. Dit komt doordat het gebied ook wordt gebruikt voor het opwekken van aardwarmte en het is onduidelijk wat de gevolgen zijn van beide projecten voor bodem, natuur en milieu. Daarnaast zijn veel inwoners tegen de plannen van meer gaswinning in Middelie, maar de gaswinning zelf is allesbehalve een nieuw fenomeen.

2. Sinds wanneer wordt er rondom Middelie gas gewonnen?

Volgens de NAM wordt er sinds de jaren zestig in de regio gas gewonnen. Dit begon aan de Seevancksweg, gevolgd door de Klemweg. Beide locaties zijn niet meer in gebruik. De nieuwste locatie het Westbeemster-1 en deze is sinds 2007 in productie. De aardgas die hier gewonnen wordt gaan via een pijpleiding naar Middelie-300. De einddatum voor deze gaswinning is in zicht, maar wordt hoogstwaarschijnlijk verlengd tot 2039.

3. Om hoeveel gas gaat het?

In 2022 heeft het 'kleine gasveld' zo'n 4.824 miljoen normaal kubieke (Nm³) meter opgeleverd. Er is een vergunning voor 6.210 miljoen Nm³. Ter vergelijking: in Groningen gaat het in 2022 om 4.4 miljard Nm³ gas.

Een woordvoerder laat desgevraagd weten: "De NAM gaat niet de gasproductie verhogen, het gas komt op een natuurlijke manier via de gasput naar boven en de druk zal in de jaren steeds verder afnemen. Wel zal de NAM langer gas blijven winnen uit deze velden dan in het nu geldende winningsplan staat beschreven. Vandaar dat er besloten is een nieuw winningsplan aan te vragen."

4. Voor wie is het gas bedoeld?

Het meeste gas dat in Nederlandse huishoudens door de leidingen stroomt, komt uit het buitenland. Denk aan Noorwegen, Rusland, Engeland en het Midden-Oosten. In 2021 was het Nederlandse gas volgens het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) voor eigen land. Het overige gas wordt als exportproduct verkocht aan het buitenland, bijvoorbeeld Duitsland. Het aardgas uit Middelie is volgens de NAM bestemd voor de Nederlandse energiemarkt.

5. Zorgt de gaswinning voor aardbevingen?

Op 5 juni 2018 vond er een kleine aardbeving in de omgeving van Warder in Noord-Holland plaats. Seismoloog Läslo Evers van het KNMI stelt dat gaswinning daar de oorzaak van was. "In Noord-Holland kennen we geen natuurlijke bevingen", vertelt hij. De beving was weliswaar niet zo zwaar als de meeste aardbevingen in Groningen, maar het verschijnsel was wel opvallend.

Iets verder terug in de tijd, op 1 december 1989 is er ook een lichte aardbeving gemeld. Dit keer in Kwadijk. Het is onduidelijk of dit met de gaswinning te maken heeft. Sinds 2021 heeft de NAM extra versnellingsmeters geplaatst. Dit is door het KNMI goedgekeurd. Er wordt dan eerder een mogelijke aardbeving gesignaleerd.

Stoppen

Om de extra gaswinning tegen te gaan, willen de inwoners een zienswijze indienen. Vanavond wordt hier tijdens een dorpsbijeenkomst over gesproken. Het NAM geeft aan dat het produceren van aardgas in Nederland grote voordelen heeft: "Het levert werkgelegenheid op, heeft een lagere CO2-voetafdruk dan geïmporteerd aardgas en levert de overheid inkomsten op."