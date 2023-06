Alkmaarders vandaag en morgen berecht voor rellen in het AZ-stadion

Veertien verdachten komen vandaag en morgen voor de rechter voor de rellen in het AZ-stadion, tijdens de wedstrijd tegen West Ham United. De opgepakte mannen uit Alkmaar en omgeving horen dezelfde dag of ze gestraft worden voor openlijke geweldpleging. Een tweetal wordt ook vervolgd voor de mishandeling van politieagenten.

De zeven mannen uit Heerhugowaard, Alkmaar en Obdam die vandaag vanaf 9.00 uur moeten voorkomen in de Alkmaarse rechtbank zitten sinds hun aanhouding vast. Volgens het Openbaar Ministerie zouden ze geweld hebben gepleegd tegen politieagenten, stewards en toeschouwers.

Bronnen die het dossier hebben ingezien, melden dat het Openbaar Ministerie in de rechtszaal straks een compilatie van beelden uit het stadion laat zien. Daarop is in ieder geval een aantal verdachten 'duidelijk te herkennen'. Een deel van de mannen heeft hun betrokkenheid bekend.

Het gaat mogelijk ook om foto's en video's van eerdere onrust: de sfeer is die hele avond al wat grimmig en agressief. Andere supporters van AZ vertelden eerder al over opstootjes op en achter de tribunes.

'Drugs en onrust'

Dit zou deels te maken hebben gehad met de intimidatie van AZ-supporters, een week eerder in Londen. Daarnaast zitten fanatieke aanhangers van West Ham United op door UEFA aangewezen zitplaatsen op de hoofdtribune tijdens de wedstrijd, vlakbij het fanatieke vak van de Alkmaarders.

Een aantal zou zich daar 'provocerend' hebben gedragen en hingen 'als een rode lap op een stier' een Engelse vlag op.

Daarnaast blijkt dat het al veel langer onrustig is onder fanatieke supporters van AZ. Zo wordt gewelddadig 'hooliganisme' onder de harde kern 'gecultiveerd', tot grote ergernis van andere fans, vertellen zij aan NH. Ook is openbaar drugsgebruik een doorn in het oog.

Een bezorgde supporter schreef daarover een brief naar directeur Robert Eenhoorn. "Eerst hoorden we af en toe wat gesnuif achter een wc-deur bij het supportershome. Maar tegenwoordig staan ze gewoon voor de neus van mijn jongen coke in hun neus te stoppen."

Ook zou de harde kern al langere tijd niet tevreden zijn met 'de veiligheid' tijdens wedstrijden en de uitgedeelde stadionverboden door AZ.