Drie explosies in korte tijd voor woningen in Amsterdam

Bij drie woningen in Amsterdam-Noord zijn in de nacht van maandag op dinsdag in korte tijd meerdere explosieven afgegaan. Voor een van de explosies wist de politie een man aan te houden. Er zijn geen gewonden gevallen.

De drie explosies vonden tussen 03.15 en 03.50 uur plaats ten westen van de Nieuwe Leeuwarderweg, de s116. De eerste knal was voor een woning aan de Urkstraat rond 03.15 uur. Door het explosief ontstond een brand. Naast de brandweer, die de brand snel onder controle kreeg, kwamen ook het Team Explosieven Veiligheid (TEV) en de forensische opsporing ter plaatse.

De tweede explosie was zo'n twintig minuten later, bij een trapportaal bij een woning aan de Beemsterstaat. Hierbij werd het portiek vernield. De politie kon een 21-jarige man aanhouden, maar er wordt nog onderzocht of hij daadwerkelijk iets met de explosie te maken heeft. De laatste ontploffing vond rond 03.50 uur plaats aan de Werengouw. Ook daar werd een explosief voor een portiek neergelegd, de politie is nog bezig met het onderzoek.

Of de drie explosies verband met elkaar houden, wordt door de politie onderzocht. Daarnaast wordt er aan getuigen gevraagd die iets gezien of gehoord hebben óf die meer weten over de explosies om zich te melden. Aan omwonenden met een videodeurbel of dashcam wordt gevraagd om de beelden te delen.