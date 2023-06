Sportclub 't Gooi is vandalen spuugzat en laat ze direct op de bon slingeren

Sportclub SC 't Gooi is helemaal klaar met de jongeren die illegaal hun terrein betreden. Na meerdere vernielingen bij de club is samen met de politie besloten gelijk boetes van 100 euro per persoon uit te delen aan mensen die illegaal het terrein opkomen. Er is in totaal al 700 euro aan boetes uitgeschreven. 'Het is nu dus echt klaar!', laat de club weten.

'Het is te gek voor woorden dat jongeren zich het recht toe-eigenen om op welke wijze dan ook ons terrein te betreden...om een balletje te trappen', zo schrijft de club streng op hun site. 'Wat is daar mis mee zul je je misschien afvragen? Op zich niets...mits ze niets stuk maken, maar een hek opentrappen, hetgeen al een paar keer is gebeurd, is toch wel heel brutaal.'

Reeks incidenten

Vorige week zondag op maandag ging het rond middernacht helemaal mis toen een groep jongeren het terrein opging om flink huis te houden. Zo werden cornervlaggen in brand gestoken, op geparkeerde auto's gesprongen, het materiaalhok leeg getrokken en over het terrein gegooid en een snee in het kunstgras gesneden.

Zondagochtend was het weer raak toen het toegangshek kapot werd getrapt. In de middag werd het hek gerepareerd, maar dezelfde avond klommen jongeren over het hek heen. 'Ze klimmen ook gewoon over het hek, want zo hoog is ie niet en met een jas over de uitsteeksels is die barrière zo genomen', beschrijft de club.

"Het is zo jammer dat jongeren van buitenaf ons terrein opkomen. Wij willen natuurlijk gewoon ons hek open kunnen zetten om onze leden naar binnen te kunnen laten, maar door het vandalisme lukt dat niet", vertelt voorzitter Jolanda Osendarp. In totaal zijn er al 700 euro aan boetes uitgedeeld sinds dit nieuwe beleid.